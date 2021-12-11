В Красноярском крае на Енисее произошло частичное подтопление баржи с магнезитом

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку по факту частичного подтопления на реке Енисей баржи с магнезитом, сообщается в субботу в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В результате инцидента никто не пострадал, угроза загрязнения реки отсутствует.

"11 декабря 2021 года теплоход "Кодинск" в составе с баржей Р-30, груженой магнезитом, следовал по р. Енисей в порт г. Лесосибирска. В процессе движения баржа получила повреждение за границами судового хода, что повлекло частичное подтопление судна", - говорится в сообщении.

По данному факту Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. Пострадавших в результате инцидента нет, угроза загрязнения водного объекта отсутствует.

Магнезит - огнеупорный материал, который используется для производства огнеупорных и вяжущих материалов и в химической промышленности.