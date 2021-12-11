В Таганроге прошли обыски у руководителей экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Обыски в домах почти двух десятков руководителей организации "Свидетели Иеговы" (организация запрещена в РФ) прошли в Таганроге, сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В рамках возбужденного СУ СК Ростовской области уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") в городе Таганроге прошли обыски по местам жительства почти двадцати руководителей и активных вербовщиков запрещенной экстремистской религиозной организации Свидетелей Иеговы "Таганрог", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что некоторые руководители и активисты организации продолжили преступную деятельность в Таганроге. "Ранее осужденный в 2015 году за организацию деятельности запрещенной экстремистской религиозной организации Свидетелей Иеговы "Таганрог" старейшина Скворцов Александр Викторович с 2017 года и по настоящее время продолжил осуществлять руководящие функции в данной организации и занимался вовлечением в нее новых адептов из числа жителей города Таганрога, в том числе с использованием экстремистской литературы", - сообщил источник.

По его словам, Скворцову грозит до 10 лет лишения свободы. В данный момент решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других участников данного религиозного объединения.