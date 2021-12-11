Пьяный мотоциклист сбил двух детей и девушку на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Двое детей и девушка пострадали в результате наезда пьяного мотоциклиста в селе Стальное на севере Крыма. Организована проверка, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ход и результаты проверки, организованной органами внутренних дел, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних. Предварительно установлено, что вчера, 10 декабря 2021 года, водитель мотоцикла, двигаясь по ул. Ленина в с. Стальное, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине дороги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в результате происшествия пострадали несовершеннолетние 2010 и 2020 года рождения, а также девушка 2003 года рождения, которые госпитализированы в учреждение здравоохранения".

"Женщина, являющаяся матерью пострадавших, телесных повреждений не получила", - сообщается в пресс-релизе.