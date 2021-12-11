Задержаны жители Кемеровской области, устроившие драку в подземном переходе в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудниками полиции в Москве задержаны участники конфликта в подземном переходе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что по этому факту следствием отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") возбуждено уголовное дело.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что задержать подозреваемых помогли видеокамеры, с помощью которых задержанные были идентифицированы.

Ранее сообщалось о том, что трое неизвестных избили мужчину в подземном переходе. Инцидент произошел вечером 5 декабря.

В новость внесли правку (14:40 мск) - уточнение места драки в заголовке и первом предложении