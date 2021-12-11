В красноярском Ачинске из-за аварийного отключения без света остались 2,8 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение произошло в городе Ачинске в Красноярском крае. Без электроснабжения частично остались несколько улиц, где проживают около 2,8 тыс. человек, два детских сада и медучреждение, в котором размещены больные ковидом, сообщила в субботу единая дежурно-диспетчерская служба города.

"В 11.12.2021 в 16:15 (12:15 мск) произошло аварийное отключение энергоснабжения. Под отключение частично попали: квартал 7Б, ул. 9-го января, ул. Лебеденко, ул. Калинина (около 2 800 человек). Социально значимые объекты: детский сад № 14, детский сад № 39, наркологический диспансер (в палате интенсивной терапии три человека, под аппаратами ИВЛ людей нет)", - говорится в сообщении.

Причина аварийного отключения устанавливается, на месте работает аварийно-восстановительная бригада АО "Красэко".