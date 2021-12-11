Суд арестовал экс-главу отдела миграции в Пушкинском районе Подмосковья

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд заключил под стражу экс-начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России по Пушкинскому городскому округу в Подмосковье Елену Кулакову по делу о получении взяток от коммерсантов на 1,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении Куликовой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Суд также заключил под стражу бывшего заместителя Кулаковой Шамиля Халилова.

Ранее Кулакова и ее заместитель были задержаны по подозрению в получении взятки от коммерсанта за непривлечение организации и должностного лица к административной ответственности за организацию работы нелегальных трудовых мигрантов. Общая сумма взяток, согласно данным следствия, составила 1,7 млн рублей.

Как сообщала ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по результатам служебной проверки сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.