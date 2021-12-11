Подозреваемого в избиении экс-замминистра энергетики РФ задержали после передачи дела в СК

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Актера Глеба Нейжмак-Иорданского, который подозревается в избиении в Москве бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко, задержали, суд решит вопрос о его аресте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Нейжмак-Иорданский задержан, материалы его дела будут переданы в Дорогомиловский суд Москвы для решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

В самом суде ТАСС подтвердили, что следствие ходатайствовало об избрании Нейжмак-Иорданскому меры пресечения в виде ареста. "Заседание по вопросу его меры пресечения состоится 13 декабря, в 14:30 мск. В отношении Нейжмак-Иорданского возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений", - отметили в суде.

Экс-заместителя министра энергетики Леонида Тропко избили в ноябре 2021 года. Он получил травмы головы и умер в больнице спустя две недели после инцидента. По предварительным данным, причиной смерти бывшего замминистра стал коронавирус, а не нанесенные травмы. По подозрению в избиении Тропко задержали его соседа - актера Глеба Нейжмак-Иорданского. По данным источника ТАСС, мужчина признался в содеянном, его отпустили под подписку о невыезде.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти первого экс-замминистра энергетики после избиения. Он также инициировал вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей московского СК. После этого актера вновь задержали.