Под Смоленском нашли пятилетнего ребенка, надолго оставленного без еды

ТАСС, 11 декабря. Находящегося без должного ухода пятилетнего ребенка нашли в одной из деревень Починковского района Смоленской области, следователи начали проверку, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Сегодня, 11 декабря 2021 года, в одном из местных средств массовой информации появилась публикация о женщине из Починковского района, которая ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Так, она оставляет на длительное время своего пятилетнего ребенка одного по месту жительства без еды в антисанитарных условиях. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области организована доследственная проверка", - сообщила она.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, при проведении проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, действиям матери ребенка дадут соответствующую правовую оценку.

По сообщениям в СМИ, жители одного из населенных пунктов Починковского района обратились за помощью для пятилетнего мальчика, который содержится матерью в антисанитарных условиях, их дом завален хламом, грязными вещами и предметами, ребенок долго остается один и без еды.