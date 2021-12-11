В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на территории предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в городе Волхов Ленинградской области по факту гибели рабочего при производстве работ по очистке бункера на территории предприятия. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Волхов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по факту гибели рабочего 1981 года рождения при производстве работ, связанных с очисткой бункера, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, по предварительным данным, 11 декабря сотрудниками ООО "Технострой" на территории предприятия ВФ "Апатит" в Волхове осуществлялись работы по очистке бункера. В результате нарушения правил безопасности произошел обвал фосфогрунта внутренней поверхности бункера и травмирование рабочего, который погиб на месте происшествия.

После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, следователи, эксперты, сотрудники полиции. "Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", - отметили в пресс-службе управления.

Как сообщили журналистам в прокуратуре Ленинградской области, Волховской городской прокуратурой организована проверка по факту произошедшего. "В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, соблюдения требований промышленной безопасности ответственными должностными лицами. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.