Сотрудники ФСБ задержали томского экс-депутата Агеева, подозреваемого в мошенничестве

ТОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Томской области задержали бизнесмена, бывшего депутата регионального законодательного собрания Сергея Агеева, который подозревается в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Бизнесмен Сергей Агеев был задержан в Богашеве под Томском сотрудниками силового подразделения регионального УФСБ. Он является подозреваемым в преступлениях по двум статьям: "Мошенничество" и "Незаконное хранение оружия", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящее время Агееву избирается мера пресечения в Кировском районном суде Томска.

Агеев был депутатом Законодательного собрания Томской области IV созыва с 2007 по 2011 год. В 2017 году арбитражным судом Томской области по искам ПАО "Банк Уралсиб" и АО "Юникредит банк" Агеев был признан банкротом. Общий размер требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, составил 696 млн рублей.