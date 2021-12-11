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В результате торнадо в штате Кентукки погибли 70 человек

Губернатор штата Энди Бешир не исключил, что число жертв может возрасти до 100
© AP Photo/Michael Klubb

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил в субботу, что по меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо.

"Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100", - сказал губернатор на пресс-конференции.

"Некоторые места значительно пострадали", - отметил Бешир. По его словам, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, для ликвидации последствий развернуты подразделения Национальной гвардии.

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