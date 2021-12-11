Байден распорядился направить помощь в пострадавшие от торнадо регионы страны

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу распорядился немедленно направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие от торнадо регионы страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам прошедшего брифинга, на котором американскому лидеру сообщили о последствиях удара стихии.

"Президент распорядился немедленно направить федеральные ресурсы в регионы, где существует наибольшая потребность в облегчении страданий от разрушительных последствий этих ураганов. Поскольку оценка ущерба продолжается, в течение дня для президента будут проведены дополнительные брифинги", - отмечается в распространенном заявлении.

Главе государства сообщили, что торнадо обрушился "на семь штатов в течение ночи". В Белом доме также сообщили, что "внимательно отслеживают" последствия "смертоносного, разрушительного торнадо по всей центральной части США". "Потерять близкого человека во время такого урагана - это невообразимая трагедия. Мы работаем с губернаторами, чтобы обеспечить их всем необходимым, пока продолжается поиск выживших и оценка ущерба", - написал Байден в Twitter.

В субботу губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил, что по меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо в его штате. Он добавил, что число жертв может вырасти до 100 до конца дня. По словам губернатора, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, для ликвидации последствий развернуты подразделения Национальной гвардии ВС США.