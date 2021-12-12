Полиция застрелила вооруженного мужчину при попытке задержания в центре Лондона

ТАСС, 12 декабря. Британская полиция застрелила вооруженного мужчину при попытке задержания недалеко от Кенсингтонского дворца - резиденции герцога и герцогини Кембриджских. Об этом в субботу сообщила полиция королевства на своем сайте.

"В субботу в 15:04 (18:04 мск) в полицию поступили сообщения о том, что мужчина с огнестрельным оружием вошел в банк и букмекерские конторы на Малрос-роад", - говорится в заявлении. После этого подозреваемый сел в машину и уехал. По информации правоохранительных органов, мужчина был задержан на перекрестке Кенсингтон-роуд и Палас Гейт, недалеко от Кенсингтонского дворца. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был застрелен.

Согласно заявлению, в районе перекрыты некоторые дороги, людям рекомендуют выбирать другие маршруты. Информации о том, было ли совершено ограбление, не приводится.