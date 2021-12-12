Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории страны

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на ряд регионов страны торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов.

"Это, вероятно, крупнейшее торнадо в нашей истории. Я говорил сегодня [по телефону] с губернаторами пострадавших штатов - Арканзаса, Иллинойса, Кентукки, Миссури и Теннесси, - сказал Байден в субботу, выступая с заявлением в Уилмингтоне (штат Делавэр), где он проводит выходные. - <...> Люди потеряли свои дома, бизнес, это трагедия. Мы по-прежнему не знаем точное число жертв. Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь".

Президент США рассказал, что поручил развернуть на охваченных стихией территориях чрезвычайные и спасательные службы, а также наладить водоснабжение и поставки необходимых товаров. "FEMA [Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям] работает в каждом из штатов, оценивает ущерб и необходимость оказания поддержки, где она требуется", - отметил он.

Байден напомнил, что ранее одобрил объявление в Кентукки режима чрезвычайной ситуации. "Это мобилизует федеральную систему реагирования на чрезвычайные ситуации для Кентукки. Я готов принять аналогичные меры для губернаторов других штатов. Я ясно заявил им [губернаторам], что если они запросят объявление чрезвычайной ситуации, я также попрошу FEMA предложить дополнительные федеральные ресурсы", - сказал президент.

Недавние торнадо привели к гибели в США по меньшей мере 79 человек, отмечает телеканал CNN. Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. Вызванные торнадо перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.