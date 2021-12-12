В Кисловодске три человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей

СТАВРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в аварии с участием четырех автомобилей в городе-курорте Кисловодск в Ставропольском крае в ночь с субботы на воскресенье. Причиной аварии стал проезд одного из автомобилей на красный сигнал светофора, сообщили журналистам в краевом управлении ГИБДД.

"От полученных травм на месте ДТП скончались водитель Mercedes-Benz, водитель и пассажир Datsun on-DO. Один пострадавший доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 03:00 мск водитель автомобиля Mercedes выбрал небезопасную скорость движения и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Машина въехала в стоявший в попутном направлении Datsun. После этого Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Приорой" и Volkswagen Jetta, находящихся на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

На месте аварии работают наряды ДПС. Обстоятельства происшествия уточняются.