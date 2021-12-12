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В Мексике взрыв разрушил мастерскую по производству пиротехники

Погибли два человека

МЕХИКО, 12 декабря. /ТАСС/. Мощный взрыв уничтожил мастерскую по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек в штате Мехико в субботу. Погибли по меньшей мере два человека, пятеро получили ожоги и травмы, сообщила на своем сайте газета El Milenio.

На место происшествия прибыли медики и пожарные, ликвидация последствий взрыва продолжается. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Известно, что состояние двух из них оценивается как тяжелое.

По мере приближения новогодних и рождественских праздников, когда в Мексике значительно повышается спрос на фейерверки, число подобных инцидентов растет. В понедельник взрыв разрушил подпольную мастерскую по производству пиротехники в штате Пуэбла. Погибли шесть человек, в том числе двое детей, более 10 пострадали.

В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в латиноамериканской стране рынков пиротехники, находившийся в Тультепеке. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.

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