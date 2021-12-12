Губернатор штата Кентукки считает, что число жертв торнадо может значительно превысить 100

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир считает, что число жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек. Трансляция выступления губернатора велась в субботу на странице администрации региона в Facebook.

"Мы переживаем сейчас одни из самых трудных часов. События ужасны, это наиболее разрушительное, смертоносное торнадо в истории штата, - сказал он. - <...> Я думаю, что мы потеряли более 100 человек. Полагаю, эта цифра может значительно возрасти".

Недавние торнадо привели к гибели в США более 80 человек. Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки. Вызванные стихийным бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.