На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 произошло в воскресенье в восточной части основного японского острова Хонсю, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в соседний с Токио префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине примерно 50 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Токио, Тотиги, Сайтама, Тиба. О нештатных ситуациях на остановленной АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки также не сообщается.