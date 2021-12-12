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На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5

Угрозы цунами нет

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 произошло в воскресенье в восточной части основного японского острова Хонсю, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в соседний с Токио префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине примерно 50 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Токио, Тотиги, Сайтама, Тиба. О нештатных ситуациях на остановленной АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки также не сообщается.

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