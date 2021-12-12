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Пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Оренбуржье

В том числе отравились трое детей

ТАСС, 12 декабря. Пять человек, включая троих детей, отравились в воскресенье угарным газом в Оренбурской области, они госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Северное, информация поступила в экстренные службы в 05:12 (03:12 мск).

"Поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе троих детей: мальчиков 2007 и 2008 годов рождения, девочки 2012 года рождения. Пострадавшие госпитализированы", - отметили в ведомстве.

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