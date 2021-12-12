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Подростки потушили Вечный огонь в Набережных Челнах

Прокуратура проведет проверку

ТАСС, 12 декабря. Прокуратура проведет проверку по факту инцидента с подростками, которые потушили Вечный огонь в Набережных Челнах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту инцидента с подростками, которые потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Родина-мать". Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ региона опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как подростки забрасывают Вечный огонь снегом и убегают.

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РоссияТатарстан
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