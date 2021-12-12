{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве неизвестные пытались угнать автомобиль Управления делами президента

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье об угоне в отношении неизвестных, которые пытались украсть в центре Москвы автомобиль, принадлежащий Управлению делами президента РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело об угоне Ford Mondeo автотранспортного комбината Управления делами президента РФ. Его пытались угнать, когда он был припаркован на Воздвиженке", - сказал собеседник агентства.

Иномарку пытались угнать, когда водитель ненадолго отошла от автомобиля. Когда она вернулась, то обнаружила, что машину заводили, вытащив провода из-под руля.

Теги
Россия
В Москве два подростка попали в реанимацию, выпив бутылку коньяка
Они находятся в тяжелом состоянии
Читать полностью