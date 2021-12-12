Глава СК поручил доложить о ЧП с вынужденной сменой курса пассажирского самолета близ Сочи

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Екатеринбург - Сочи, сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, отметив, что глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах этого инцидента.

"Самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек", - сказали в ведомстве.

В связи с ЧП председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК доложить об обстоятельствах этого ЧП.

Источник ТАСС в авиационных службах уточнил, что происшествие случилось над Черным морем. На посадку в Сочи в этот момент заходили сразу два пассажирских рейса. Оба они сели благополучно. Устанавливается, что за воздушное судно нарушило регламент.