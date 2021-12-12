В Канаде более 200 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

ТАСС, 12 декабря. Сильный ветер стал причиной отключения от электроснабжения домов более 200 тыс. жителей провинции Онтарио в Канаде. Об этом в субботу сообщила компания Hydro One, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии в провинции.

"Более 200 тыс. потребителей остаются без электричества в связи с продолжающимся штормом. Ожидается, что ночью жители в наиболее пострадавших [от ветра] районах южной, центральной и восточной частей провинции [также] останутся без электричества", - говорится в сообщении, размещенном на странице компании в Twitter. Hydro One также отметила значительный ущерб, нанесенный ветром.

Компания заверила, что "как только [передвигаться] станет безопасно, на помощь [пострадавшим от перебоев электроэнергии] прибудут новые аварийные бригады".

Сильный ветер с порывами до 100 км/ч, начавшийся после аномальной жары, был зафиксирован в субботу в провинции Онтарио. По данным Национального метеобюро Канады, из-за ветра, бушующего до сих пор, возможны повреждения оконных конструкций зданий, порывы могут привести к падению деревьев. Жителям советуют переместиться в укрытия и избегать лесных массивов.