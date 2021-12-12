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СК начал проверку после обнаружения тел двух человек в квартире в Твери

Видимых телесных повреждений у молодых людей не обнаружили

ТАСС, 12 декабря. Тела мужчины и девушки обнаружили в квартире многоквартирного дома в Твери, по данному факту проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного на улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 годов рождения. По факту их смерти организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мужчины и девушки, не обнаружено. Причину смерти установят в ходе судебно-медицинских экспертиз.

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