СК начал проверку после обнаружения тел двух человек в квартире в Твери

ТАСС, 12 декабря. Тела мужчины и девушки обнаружили в квартире многоквартирного дома в Твери, по данному факту проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного на улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 годов рождения. По факту их смерти организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мужчины и девушки, не обнаружено. Причину смерти установят в ходе судебно-медицинских экспертиз.