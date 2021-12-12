Суд отпустил и тут же арестовал экс-председателя думы Чукотки Маслова

ТАСС, 12 декабря. Анадырский городской суд арестовал бывшего главврача Чукотской окружной больницы, экс-председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова по делу о превышении полномочий. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Калинин.

"Суд согласился с доводами следствия о том, что Маслов якобы может скрыться от правосудия или уничтожить доказательства, и мои доводы о том, что он никуда не скрывался и давал показания, суд не учел. Заседание длилось восемь часов, на мой взгляд, это говорит о том, что судье непросто далось это решение. В итоге Маслов был арестован на два месяца", - сказал защитник.

По его словам, в процессе заседания судья отпустила Маслова, так как истек срок 72-часовой срок его задержания. "Он даже вышел из суда, но его через пять минут снова задержали и снова доставили в суд. Я такого не припоминаю в моей практике", - отметил адвокат. Он добавил, что обжалует решение об аресте Маслова.

Маслова в аэропорту Анадыря 8 декабря, ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"). Вину он не признал. По версии следствия, Маслов незаконно получал премии, когда был председателем думы Чукотского автономного округа, чем причинил ущерб бюджету региона на общую сумму около 9 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено еще в октябре нынешнего года. Маслов неоднократно давал по нему показания и, как отмечает его защита, сотрудничал со следствием, "спор можно было решить в гражданском процессе". Его задержали при попытке вылететь из Анадыря, хотя он уведомил об этом следователя через защитников.