В Хабаровском крае арестовали двух несовершеннолетних девушек, избивших пожилого мужчину

ХАБАРОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело из-за смерти 60-летнего мужчины после избиения двумя девушками-подростками. Их арестовали, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По версии следствия, две жительницы пос. Октябрьский Ванинского района Хабаровского края 14 и 16 лет [в ночь] с 9 на 10 декабря 2021 года, находясь в квартире, где проживал мужчина 1961 года рождения, причинили ему телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован, однако полученных травм скончался", - сказали в СК.

Ванинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили экспертизы, провели другие следственные и процессуальные действия, позволившие предъявить обвинение подросткам. По ходатайству следователя суд избрал в отношении девушек меру пресечения в виде заключения под стражу.