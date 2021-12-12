В ДТП в Нижегородской области пострадали четыре человека

ТАСС, 12 декабря. Автомобили Kia и Great Wall столкнулись в воскресенье в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, водитель Kia при совершении обгона не справился с управлением и совершил столкновение с встречным автомобилем Great Wall. По информации Министерства здравоохранения Нижегородской области, пострадали четыре человека, детей среди них нет", - отметили в ведомстве.

ДТП произошло на 7-ом км автодороги Бутурлино - Сурки - Гагино. Пострадавших доставили в Сергачскую центральную районную больницу с травмами средней и легкой степени тяжести.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.