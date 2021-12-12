В ДТП с автобусом на трассе в Алтайском крае пострадали четыре человека

ТАСС, 12 декабря. Рейсовый автобус съехал с трассы на обочину в Алейском районе Алтайского края. Как сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах, в результате ДТП пострадали четыре человека.

"Погибших нет, пострадали четыре человека, будут госпитализированы в Алейскую ЦРБ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в больнице, два человека находятся в тяжелом состоянии, два - в состоянии средней степени тяжести.

На сайте краевого ГУ МЧС сообщается, что ДТП произошла 12 декабря на трассе А-322, на месте аварии работали 10 человек и четыре единицы техники, включая четырех человек и одну единицу техники от МЧС. В Алейском районе около семи градусов мороза, пасмурно, идет небольшой снег.