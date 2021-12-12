Число жертв торнадо в Кентукки возросло до 80

ТАСС, 12 декабря. Свыше 80 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося в ночь на субботу на штат Кентукки, общее число жертв стихии в США превысило 90. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN губернатор Энди Бешир.

"Я знаю, что мы потеряли более 80 жителей Кентукки", - сказал он.

Ранее сообщалось о 70 погибших в этом штате. По мнению губернатора, в одном только Кентукки число жертв может составить более 100.

Самый сильный урон нанесен небольшому городу Мэйфилд с 10-тысячным населением, где, в частности, обрушилась крыша свечного завода, разрушены полицейский участок и пожарная станция.

Стихия затронула Миссури, Арканзас, Иллинойс, Кентукки и Теннесси. Без электричества в двух последних штатах остались свыше 200 тыс. человек.