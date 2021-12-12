В лаборатории завода в Норильске произошел пожар

ТАСС, 12 декабря. В лаборатории контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске произошло возгорание. Три человека пострадали, сообщили ТАСС в компании "Норильский никель".

"12 декабря, в 13:45 (09:45 мск) в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода произошла серия хлопков внутри вытяжного шкафа. В результате произошло возгорание в помещении. В 13:46 (09:46 мск) на место происшествия вызваны пожарные расчеты, произведена эвакуация всех сотрудников из здания. В 15:23 (11:23 мск) возгорание на площади 10 кв. м. было ликвидировано. По предварительным данным пострадали три человека", - сообщили в компании

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, а затем направили их в больницу. По данным компании, они получили легкие травмы. Для расследования причин произошедшего создали комиссию.

Надеждинский металлургический завод самое молодое и высокотехнологичное производственное подразделение Заполярного филиала. Его первую очередь ввели в эксплуатацию в 1979 году, вторую - в 1981 году. Предприятие перерабатывает никелево-пирротиновый концентрат Талнахской обогатительной фабрики, из которого в дальнейшем извлекается концентрат никеля и меди, никелевый концентрат Норильской обогатительной фабрики, металлосодержащий продукт Талнахской обогатительной фабрики, никелевый шлак Медного завода.