В Петрозаводске река вышла из берегов, затопив часть инфраструктуры у стадиона

ТАСС, 12 декабря. Река Лососинка вышла из берегов и затопила часть территории вблизи стадиона "Юность" в Петрозаводске. Под угрозой затопления оказалось новое футбольное поле, сообщил в воскресенье глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский на своей странице в "Вконтакте".

"В районе стадиона "Юность" [река] Лососинка промерзла, вода серьезно поднялась и затопила велодорожку и сектор для метания. Появилась угроза залития и нового футбольного поля. Благодаря помощи строительной компании <..> удалось избежать серьезных последствий. Экскаватор компании ликвидирует ледяной затор для увеличения пропускной способности реки", - написал Любарский.

По его словам, работы продолжатся 13 декабря.