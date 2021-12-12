Сына актера Максима Дрозда госпитализировали после драки около бара в центре Москвы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Полиция проверяет обстоятельства получения травм молодым мужчиной в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МВД России.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения телесных повреждений молодым человеком 2001 года рождения", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в медицинских службах уточнил, что пострадавший - сын актера Максима Дрозда Егор. Он получил травму головы, множественные гематомы и был госпитализирован в состоянии опьянения. При этом драка произошла около бара на Покровке ранним утром 11 декабря, а в больницу Егора забрали из дома на Кутузовском проспекте. По некоторым данным, конфликт произошел около бара "Killfish".

В своем аккаунте в Instagram Максим Дрозд уточнил, что у сына сложная травма и призвал своих подписчиков молиться за него.

Максим Дрозд известен ролями в кинокартинах "Адмиралъ", "Изгнание", "Какая чудная игра", сериалах "Ликвидация", "Бандитский Петербург - 2" и других.

В новость внесена правка (23:36) - передается с исправлением в заголовке, драка произошла около бара