В США заявили, что ликвидация последствий торнадо может занять несколько месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Чрезвычайные и спасательные службы будут работать в пострадавшем от торнадо штате Кентукки предстоящие недели или даже месяцы, сообщил в воскресенье на пресс-конференции в городе Мэйфилд министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Трансляцию ведет телеканал CNN .

"Мы будем здесь завтра, в предстоящие дни, недели и месяцы, пока восстановление не завершится, - сказал Майоркас. - <...> FEMA [Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС] развернуло свои бригады реагирования в Кентукки, чтобы помогать координировать федеральные усилия на земле, а также команды по оценке ущерба, спасателей, дополнительный персонал, готовый включиться в проведение спасательной операции".

По его словам, Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям работает над доставкой продовольствия, воды, временных убежищ и всей необходимой помощи в пострадавшие районы.

Как ранее заявил губернатор Кентукки Энди Бешир, свыше 80 человек погибли в штате в результате торнадо. Таким образом, общее число жертв стихии в США превысило 90. Городу Мэйфилд с 10-тысячным населением был нанесен наибольший ущерб, там, в частности, обрушилась крыша свечного завода, разрушены полицейский участок и пожарная станция, многие жилые дома.