Более 280 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за непогоды

ОТТАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 280 тыс. домохозяйств и других строений остались без электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося на южную часть восточной провинции Онтарио. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global news.

Непогода была, в частности, в районе Торонто и его пригородов. По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами превышала 120 км/ч (33 м/с). В результате в регионе были повалены тысячи деревьев, повреждены линии электропередачи.

Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия разгула стихии, но до сих пор 210 тыс. потребителей остаются без света. О сроках завершения восстановительных работ не сообщается.

О пострадавших информации не поступало.