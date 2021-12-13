{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 280 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за непогоды

Скорость ветра местами превышала 120 км/ч

ОТТАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 280 тыс. домохозяйств и других строений остались без электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося на южную часть восточной провинции Онтарио. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global news.

Непогода была, в частности, в районе Торонто и его пригородов. По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами превышала 120 км/ч (33 м/с). В результате в регионе были повалены тысячи деревьев, повреждены линии электропередачи.

Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия разгула стихии, но до сих пор 210 тыс. потребителей остаются без света. О сроках завершения восстановительных работ не сообщается.

О пострадавших информации не поступало.

Теги
Канада
ЧП на шахте "Листвяжная"
МЧС сообщило о завершении поисковых работ на шахте "Листвяжная"
Спасатели эвакуировали всех погибших
Читать полностью