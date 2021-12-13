Следствие смягчило меру пресечения бывшему управделами алтайского губернатора

БАРНАУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Следствие изменило меру пресечения на подписку о невыезде бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову, обвиняемому в совершении должностных преступлений, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Срок заключения под стражей Степанову был избран до 12 декабря. Следователь вынес постановление об изменении меры пресечения на подписку о невыезде", - сказал собеседник.

При этом, по данным источника ТАСС, смягчение меры пресечения связано с состоянием здоровья Степанова и его активным сотрудничеством со следствием.

13 октября по решению Центрального районного суда Барнаула Степанов был взят под стражу по обвинению в совершении преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностных полномочий вопреки интересам службы") и ч. 1 ст. 286 УК ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий"). Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Степанов отправлен в отставку по собственному желанию с 19 октября.

Суть дела

По данным следствия, в 2016 году по инициативе управделами была разработана проектно-сметная документация по строительству гаража, получившая положительную оценку госэкспертизы. В результате аукциона был определен подрядчик для выполнения работ, стоимость заключенного госконтракта составила более 80 млн рублей. Для снижения затрат заказчик совместно с подрядчиком решили изменить документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. На тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в суд для возмещения затрат.

В прошлом году управделами для исполнения решения суда и сокрытия факта срыва госконтракта из-за отрицательного заключения дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика.

Это уже не первый случай уголовного преследования управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края. Так, в прошлом году обвинительный приговор вынесли ранее занимавшему этот пост Алексею Белобородову. Он признан виновным во взяточничестве на сумму более 3,6 млн рублей и растрате 32 млн рублей при строительстве, реконструкции и благоустройстве подведомственных объектов. Он приговорен к трем годам колонии и штрафу 4 млн рублей.