В частном доме в Саратовской области погибли двое детей

ТАСС, 13 декабря. Двое детей погибли, предварительно, из-за отравления газом в частном жилом доме в селе Александровка в Саратовской области, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 04:55 (03:55 мск) 13 декабря 2021 от ЕДДС Марксовского района поступила информация о гибели двух детей в частном жилом доме <…> Предварительный диагноз: токсическое действие неуточненного характера. Представители газовой службы на месте. Осуществляется замер ПДК газа в воздухе", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в квартире проживали шесть человек, матери детей среди них не было. "По словам родственников, дети почувствовали себя плохо (тошнота, рвота), вследствие чего вызвали бригаду скорой медицинской помощи. По прибытии на место скорой медицинской помощи констатирована смерть обоих детей", - следует из сообщения.

Обстоятельства ЧП выясняются.