Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в Амурском лимане

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Прокуроры в Хабаровском крае начали проверку информации о массовой гибели рыбы в Амурском лимане. Об этом сообщили ТАСС в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой по результатам мониторинга СМИ организована проверка. Направлены поручения контролирующим органам - территориальным органам Росприроднадзора и Росрыболовства", - сказали в прокуратуре.

В местных СМИ опубликовано видео с берега Амурского лимана, усеянного на протяжении 12 км погибшей рыбой краснокнижных осетровых видов.