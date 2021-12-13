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Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в Амурском лимане

Региональные органы Росприроднадзора и Росрыболовства получили соответствующие поручения

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Прокуроры в Хабаровском крае начали проверку информации о массовой гибели рыбы в Амурском лимане. Об этом сообщили ТАСС в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой по результатам мониторинга СМИ организована проверка. Направлены поручения контролирующим органам - территориальным органам Росприроднадзора и Росрыболовства", - сказали в прокуратуре.

В местных СМИ опубликовано видео с берега Амурского лимана, усеянного на протяжении 12 км погибшей рыбой краснокнижных осетровых видов.

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