На Сахалине возбудили дело после нападения бездомных собак на ребенка

ТАСС, 13 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на ребенка в Сахалинской области, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (с местом дислокации в пгт. Ноглики) по сообщению о нападении бездомных собак около здания администрации МО "Городской округ Ногликский" на восьмилетнего мальчика, в результате чего ребенок получил телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за организацию работы с бездомными животными.