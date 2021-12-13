В Техасе в результате стрельбы один человек погиб

ТАСС, 13 декабря. По меньшей мере один человек погиб, еще 14 получили ранения разной степени тяжести в результате стрельбы, открытой в воскресенье из автомобиля по толпе людей в американском городе Бэйтаун (штат Техас). Об этом сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес на своей странице в Twitter.

По его данным, изначально поступили сведения о восьми пострадавших, позднее их количество возросло. "Число раненых увеличилось до 14. Один человек был признан мертвым, троих в критическом состоянии забрала [служба санавиации] Lifeflight, остальные, как утверждается, получили ранения, не представляющие угрозы для жизни", - говорится в сообщении шерифа.

Причины произошедшего выясняются. Как рассказал представитель полиции местному филиалу телекомпании ABC, неизвестный открыл огонь во время поминовения молодого человека, убитого несколько недель назад в своем доме.