Суд в Красноярске приговорил к 10 годам колонии обвиняемого в убийстве в 1997 году

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Суд Красноярска приговорил Вячеслава Исминдирова, обвиняемого в заказном убийстве в 1997 году, к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Исминдирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Исминдирова к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщил представитель ведомства.

Как сообщили в краевом суде, Исминдиров, известный в криминальных кругах как Слава Палач, в июне 1997 убил криминального авторитета Анатолия Артюшкова по заказу одного из лидеров ОПГ Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Исминдиров со своим напарником Александром Живицей застрелили Артюшкова на автостоянке. Исминдиров был задержан в Польше в январе 2018 года и в июне 2020 года экстрадирован в Россию.

В 2015 году Живица был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за убийства в 1990-х годах. Также он выступил со свидетельскими показаниям по делу криминального авторитета Вилора Струганова. Живица утверждал, что исполнял убийства по приказу Струганова. Последний был также осужден в апреле 2015 года на девять лет лишения свободы за организацию четырех убийств в 1990-х годах. В октябре того же года Верховный суд РФ ужесточил ему приговор до 10 лет лишения свободы.