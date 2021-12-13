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СМИ: число погибших при взрыве в доме на Сицилии увеличилось до шести

По данным агентства ANSA, спасатели продолжают поиск еще троих человек, которых продолжают считать пропавшими без вести

РИМ, 13 декабря. /ТАСС/. Число жертв взрыва в жилом квартале в городе Равануза на острове Сицилия увеличилось до шести. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, работающие на месте происшествия спасатели обнаружили под завалами три тела.

Всего к этому моменту шесть человек считались пропавшими без вести. Ранее сообщалось о четырех погибших, но затем официально власти подтвердили информацию о трех жертвах. Еще два человека были спасены. Спасатели продолжают поиск еще троих человек, которые продолжают считаться пропавшими без вести.

Согласно предварительным данным, взрыв в субботу вечером спровоцировала утечка газа. Мощный взрыв привел к обрушению трех домов и повреждениям еще четырех. Более 100 человек остались без крова. Местная прокуратура открыла расследование по факту взрыва. Среди предположений причин трагедии - отсутствие профилактических работ по обслуживанию газовой инфраструктуры.

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