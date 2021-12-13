В 37 регионах РФ задержаны 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ФСБ России задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "МКУ.", - отметили в ЦОС ФСБ. Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб.

"В числе задержанных сторонников "МКУ" установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - сообщили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что "целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Красновым в различных регионах Российской Федерации акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств". При этом в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с "МКУ" двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек соответственно. По адресам их проживания изъяли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы. Сейчас проверяется информация о намерениях их переделки в боевые аналоги. Также изъято большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.

"Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. В отношении остальных задержанных, в числе которых есть те, кто непосредственно состоял в интернет-переписке с Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных средств террора, продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых будут вынесены соответствующие процессуальные решения или приняты меры профилактики", - сообщили в ФСБ. Главным следственным управлением СК РФ в отношении Е. Краснова расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ.

ФСБ с начала года провела несколько крупных спецопераций по задержанию сторонников "МКУ". В общей сложности с марта в России были задержаны около 60 неонацистов.