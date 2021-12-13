Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Выпускник православной гимназии в Серпухове подорвал самодельное взрывное устройство рядом с женским монастырем, он получил ранения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

"Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел <...> подрыв. По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, на место ЧП вызвана скорая помощь. "Информация о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются", - рассказали в полиции.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области молодой человек привел в действие взрывное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Источник ТАСС добавил, что в результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии.