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Взрыв в Серпуховском женском монастыре

Причиной подрыва взрывного устройства мог стать конфликт бывшего воспитанника с гимназией

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МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на территории женского монастыря в Серпухове стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"По предварительной информации, причиной стал конфликт, который когда-то был у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями. Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено в ходе следствия", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что на территорию Серпуховского женского монастыря зашел бывший воспитанник гимназии, расположенной на территории монастыря, с самодельным взрывным устройством и привел его в действие, в результате происшествия пострадали восемь человек, из них семь детей.

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РоссияВзрыв в Серпуховском женском монастыре
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