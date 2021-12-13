В Петербурге затопило проезжую часть во дворе из-за прорыва трубы с горячей водой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Маршала Захарова, 17 в Петербурге в понедельник, затопленной оказалась проезжая часть во дворе дома. В зону разлива попало несколько машин, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В 02:55 13 декабря 2021 года поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу: улица Маршала Захарова, дом 17. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. В зоне дефекта находились несколько автомобилей без видимых признаков повреждений", - говорится в сообщении.

Ответственность предприятия застрахована, владельцам машин будет возмещен ущерб. Специалисты планируют завершить ремонт трубы и перевести системы отопления в штатный режим к 18:00 понедельника.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места прорыва. На них видно, что затопленной оказалась проезжая часть во дворе дома, в зону разлива попало около 10 машин, двор окутан клубами пара.