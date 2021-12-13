Под Курском мужчина обстрелял из травматического пистолета пять охранников ночного клуба

КУРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате стрельбы, устроенной ночью посетителем ночного клуба в Курской области. В настоящее время мужчину разыскивают, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны. В результате ранены пятеро охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время начата спецоперация для задержания устроившего стрельбу.

Как отметили в пресс-службе, сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения, поступило накануне ночью. Пострадавших госпитализировали, работу клуба приостановили на время работы следственно- оперативной группы полиции. По одной из версий причиной произошедшего мог стать конфликт посетителей и охраны, произошедший несколько дней назад.