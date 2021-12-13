Более 2 тыс. нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Прокуроры выявили более 2 тыс. нарушений на шахтах в Кемеровской области по итогам проверок после взрыва на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"После аварии на шахте "Листвяжная" прокурорами незамедлительно организованы комплексные проверки соблюдения законодательства на всех действующих шахтах и разрезах Кузбасса. Уже выявлено свыше 2 тыс. нарушений, возбуждено 837 дел об административных правонарушениях, из них 346 - за нарушения нормативных требований в сфере охраны труда", - говорится в распространенном сообщении.

Нарушения связаны с непроведением оценки условий труда на рабочих местах, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском на места работы без средств индивидуальной защиты. Эта проблема связана также с ненадлежащей работой органов контроля - они не всегда принимают меры по пресечению нарушений, неполно реализуются меры профилактики.