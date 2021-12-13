Более 2 тыс. нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Прокуроры выявили более 2 тыс. нарушений на шахтах в Кемеровской области по итогам проверок после взрыва на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.
"После аварии на шахте "Листвяжная" прокурорами незамедлительно организованы комплексные проверки соблюдения законодательства на всех действующих шахтах и разрезах Кузбасса. Уже выявлено свыше 2 тыс. нарушений, возбуждено 837 дел об административных правонарушениях, из них 346 - за нарушения нормативных требований в сфере охраны труда", - говорится в распространенном сообщении.
Нарушения связаны с непроведением оценки условий труда на рабочих местах, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском на места работы без средств индивидуальной защиты. Эта проблема связана также с ненадлежащей работой органов контроля - они не всегда принимают меры по пресечению нарушений, неполно реализуются меры профилактики.