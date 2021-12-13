Устроивший взрыв на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Молодой человек, взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

"По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер. В результате происшествия он потерял много крови", - сказал собесденик агентства.

Юноша мог иметь еще взрывчатку при себе. "У устроившего взрыв в гимназии при монастыре может быть с собой еще взрывчатка. Сейчас он лежит при входе, его будут обследовать саперы", - рассказал источник.

Другой источник сообщил ТАСС, что он также принес с собой холодное оружие, похожее на мачете.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но самодельное взрывное устройство сработало на входе. Он отметил, что молитва проводится в здании самой гимназии.

В понедельник утром на территорию Серпуховского женского монастыря зашел бывший воспитанник гимназии, расположенной на территории монастыря, с самодельным взрывным устройством и привел его в действие. В результате происшествия пострадали восемь человек, из них семеро детей. Причиной, по предварительным данным, стал конфликт бывшего гимназиста с воспитанниками и учителями заведения.

Как рассказал ТАСС один из очевидцев происшествия, учащиеся гимназии после взрыва бежали без верхней одежды, чтобы спрятаться. "Сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник в правоохранительных органах, бывший воспитанник гимназии Владислав Струженков увлекался компьютерными играми, в том числе шутерами. "Компьютерные игры, в том числе стрелялки. Кроме того, он любил триллеры, одной из его любимых картин был фильм "Пила", - сказал собеседник агентства.