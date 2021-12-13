Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

Взрыв в Серпуховском женском монастыре

Устроивший взрыв на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови

Бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но самодельное взрывное устройство сработало на входе, сообщил источник в правоохранительных органах

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