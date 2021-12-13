Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

Молодой человек в понедельник утром устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове. По последним данным, пострадали восемь человек, а сам злоумышленник умер.
ТАСС собрал основные факты о произошедшем.
Что произошло
- 18-летний молодой человек прошел на территорию монастыря и привел в действие самодельное взрывное устройство. По данным полиции, это бывший воспитанник гимназии при монастыре.
- При взрыве пострадали как минимум два человека: сам злоумышленник и 15-летний подросток, заявили в полиции.
- Источник ТАСС сообщал, что ранения получили восемь человек, в том числе семеро подростков. Позднее стало известно, что устроивший взрыв умер от потери крови. У него могла быть с собой еще взрывчатка, его будут обследовать саперы.
- В результате взрыва была повреждена дверь гимназии.
- Молодой человек устроил взрыв из-за конфликта с другими воспитанниками и преподавателями, заявил источник ТАСС.
- По данным собеседника агентства, бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе.
Реакция
- На место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и и.о. прокурора Серпухова Валерий Кукушкин.
- Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. В монастырь отправились следователи и криминалисты регионального главка ведомства.
Что известно о монастыре
- Введенский владычный монастырь в Серпухове основал в 1360 году митрополит Киевский и всея Руси Алексий. До 1806 года он был мужским.
- В советское время монастырь был закрыт и возобновил свою деятельность уже после распада Советского Союза.
- С 2001 года при монастыре действует православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского. На ее сайте отмечается, что она предоставляет гуманитарное образование по федеральному стандарту, также там изучаются Закон Божий, история церкви, церковнославянский и латинский языки и ряд других дисциплин.