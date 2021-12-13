Пьяный водитель сбил двух детей под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля в нетрезвом состоянии сбил шедших по обочине мальчика и девочку в селе Краснолесье под Симферополем. Пострадавшая скончалась в медучреждении, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МВД по Крыму.

"По предварительным данным, 12 декабря в 16:20 в Симферопольском районе, с. Краснолесье, ул. Парковая, 60 водитель автомобиля Acura MDX совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчика и девочку 2008 годов рождения), которые следовали по обочине справа, по ходу движения автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение, где впоследствии девочка от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "у водителя имеются признаки опьянения, проводится проверка устанавливаются полные обстоятельства ДТП". "В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело в отношении водителя", - сообщается в пресс-релизе.

Прокуратура Крыма взяла ход расследования на контроль, уточнив, что уголовное дело возбуждено по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Также уточняется, что после наезда на детей Acura MDX столкнулся с автомобилем Ford Transit, стоящим справа на обочине.

В пресс-службе прокуратуры Крыма уточнили, что мальчик доставлен в "Республиканскую детскую клиническую больницу". "На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов выезжал и.о. прокурора Симферопольского района Виталий Тищенко. Прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего, кроме того будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.